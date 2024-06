Résultat des européennes à Ascoux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Ascoux ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait glané 19,05% à Ascoux, contre 2,65% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ascoux, le binôme Nupes avait en effet glané 13,54% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,24% pour Yannick Jadot, 1,42% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Ascoux ? Si dans l'Hexagone, les intentions de vote prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 43% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Ascoux ? Marine Le Pen a énormément séduit à Ascoux à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 34,04% des électeurs dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,64% contre 50,36%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 29,01% des votes sur place, contre 30,39% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 51,18%, contre 48,82% pour le binôme LREM.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Ascoux Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque à Ascoux, avec 33,86% des suffrages (128 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,05% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Ascoux : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote d'Ascoux, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 492 logements pour 1 071 habitants, la densité de la commune est de 162 habitants par km². Avec 78 entreprises, Ascoux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,5 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 22,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 46,06 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ascoux, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Ascoux : la mobilisation des habitants aux élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 399 électeurs d'Ascoux (Loiret) avaient pris part au scrutin (soit 52,64%). La participation était de 46,6% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Ascoux Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Ascoux ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 77,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,71% au deuxième tour, c'est-à-dire 583 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation pourrait renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Ascoux.