Résultat des européennes à Auchy-lès-Hesdin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:25 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Auchy-lès-Hesdin ? À Auchy-lès-Hesdin, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,96% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 45,66% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Auchy-lès-Hesdin Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Auchy-lès-Hesdin. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 40,04% au premier round avant un formidable 62,21% au 2e (Auchy-lès-Hesdin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,66% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,79%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 63,26%, devant Emmanuel Macron à 36,74%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Auchy-lès-Hesdin Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Auchy-lès-Hesdin, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, glanant 45,96% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,47% et Manon Aubry à 9,76%. C'étaient alors 273 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Auchy-lès-Hesdin aux élections européennes Dans la ville d'Auchy-lès-Hesdin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec 37,46% de population active et une densité de population de 166 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 15,41% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (31,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 576 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,53%) et le nombre de résidences HLM (17,63% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Auchy-lès-Hesdin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 48,46% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Auchy-lès-Hesdin : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Pendant les européennes de 2019, parmi les 660 inscrits sur les listes électorales à Auchy-lès-Hesdin, 43,05% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 57,19% lors du scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Auchy-lès-Hesdin Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen à Auchy-lès-Hesdin. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 77,17% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,28% au second tour, c'est-à-dire 898 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,32% au premier tour et seulement 49,23% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Auchy-lès-Hesdin pour les élections européennes ? Les jeunes manifestent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?