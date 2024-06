Résultat des européennes à Augan : l'élection 2024 en direct

En regardant la progression du Rassemblement national anticipée par les sondeurs à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait se situer à environ 31% à Augan. Un calcul qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par le mouvement dans la commune entre les européennes 2019 (21,17%) et Marine Le Pen en 2022 (26,11% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Augan lors du premier tour de la présidentielle, avec 31%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,11%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 44,62% contre 55,38%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 14,93% au premier tour, contre 43,46% pour le binôme Régionaliste. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Régionaliste remporter le scrutin.

11:45 - Les données démographiques d'Augan révèlent les tendances électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Augan façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans la commune, 19,78% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,48% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,93%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (7,52%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,91%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Augan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,35% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.