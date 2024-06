En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti du score de la Nupes à Auriol ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 3,64% à Auriol, contre 17,58% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Auriol, le binôme Nupes avait en effet glané 21,57% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Auriol, entre les 17,58% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,01% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Auriol, une liste RN favorite ? Le résultat en faveur du RN sera déterminant pour ces élections européennes, localement. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Auriol. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Auriol ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un joli résultat pour le RN à Auriol. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 29,72% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 60,93% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,37% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,16%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,51%, devant Emmanuel Macron à 41,49%.

12:45 - À Auriol, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Auriol, avec 33,19%, soit 1577 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,58% et Yannick Jadot à 13,89%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Auriol : perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Auriol contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,69% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 821 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,01%) et le nombre de résidences HLM (5,31% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Auriol mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,29% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Auriol, quelle abstention aux élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%. L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 4 902 inscrits sur les listes électorales à Auriol, 52,3% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 45,17% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Auriol ? À Auriol, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera la participation. La guerre aux portes de l'Europe serait capable d'inciter les habitants d'Auriol à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 807 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,04% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 78,09% au premier tour, soit 7 658 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,99% au premier tour et seulement 46,45% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Auriol pour les élections européennes ?