Le score du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. À Auxonne, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,53% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 31,41% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Auxonne : un regard sur la démographie locale

Comment les habitants d'Auxonne peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,89%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (50,78%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 2 127 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,42%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (23,05%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Auxonne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,31% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.