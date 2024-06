Résultat des européennes à Availles-Limouzine : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a marqué les esprits à Availles-Limouzine à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,92% dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,04% contre 50,96%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 19,77% des voix sur place, contre 30,57% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,90%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Availles-Limouzine aux européennes

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Availles-Limouzine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 21% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,82%. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,11%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,16% et d'une population immigrée de 10,99% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 18,77%, comme à Availles-Limouzine, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.