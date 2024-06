En direct

19:30 - À Avèze, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Avèze, le binôme Nupes avait en effet glané 39,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,16% pour Yannick Jadot, 4,15% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6% à Avèze, contre 21,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Avèze ? Le nombre de bulletins du RN sera la clé du scrutin pour cette européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. À Avèze, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,25% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,92% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Un petit avantage pour le RN Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,92% contre 27,24% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 45,42% contre 54,58%. Le RN n'a pas plus convaincu à Avèze un mois plus tard, lors des législatives, avec 19,55% au premier tour, contre 39,36% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - À Avèze, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Avèze, avec 24,25% des votes (105 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,48% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 13,86%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Avèze Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Avèze comme partout. Avec ses 1 063 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 699 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (34,41 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,56% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,40 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Avèze, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Avèze ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 1 085 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,03% des inscrits sur les listes électorales d'Avèze, à comparer avec un taux d'abstention de 53,86% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Avèze : la participation au cœur des préoccupations À Avèze, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,16% au premier tour. Au deuxième tour, 51,86% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Avèze ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 28,77% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 31,55% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.