19:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes à Avion ? La gauche unie aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Avion, le binôme Nupes avait en effet réuni 59,04% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 2,49% à Avion, contre 6,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Avion, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant localement pour cette européenne 2024. Si dans tout le pays, les instituts de sondage calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits d'Avion penchaient pour Le Pen en 2022 L'élection suprême est incontestablement la principale clé pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Avion pendant la présidentielle 2022 avec un score de 39,1% des voix au 1er tour. En finale deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du RN qui l'emportait à Avion avec 62,17%, devant Emmanuel Macron à 37,83%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 26,99% des suffrages sur place, contre 59,04% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (65,27%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Avion Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Avion, avec 36,52%. Le RN doublait Ian Brossat à 26,58% et Nathalie Loiseau à 6,75%.

11:45 - Avion : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes À Avion, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,94% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 989 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,75%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Avion mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Avion : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 48,83% des inscrits sur les listes électorales d'Avion (Pas-de-Calais) avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 61,56% pour le scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Avion : quel sera le taux d'abstention ? À Avion, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,11% au premier tour. Au second tour, 47,98% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Avion ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 12 296 personnes en âge de voter au sein de la ville, 68,73% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,65% au premier tour, soit 8 687 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.