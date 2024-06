Résultat des européennes à Ax-les-Thermes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Les bulletins de la Nupes convoités Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 8,06% à Ax-les-Thermes, contre 19,96% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Ax-les-Thermes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,14% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Ax-les-Thermes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen, au niveau local, comme dans le reste de la France. À Ax-les-Thermes, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,57% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,21% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Ax-les-Thermes ? Chez les habitants d'Ax-les-Thermes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 20,21%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,45% et 22,02% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,94% contre 59,06%. Avec 19,39%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 26,49% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Ax-les-Thermes en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 128 électeurs d'Ax-les-Thermes avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait convaincu 24,57% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,96% et Yannick Jadot à 10,36%.

11:45 - Élections européennes à Ax-les-Thermes : un éclairage démographique Comment les habitants d'Ax-les-Thermes peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,28%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (47,51%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (85,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 533 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (24,02%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,05%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 78,34%, comme à Ax-les-Thermes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Elections européennes précédentes à Ax-les-Thermes : le niveau d'abstention Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 547 inscrits sur les listes électorales à Ax-les-Thermes, 43,78% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,06% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Ax-les-Thermes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Ax-les-Thermes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 888 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,09% étaient allés voter. La participation était de 76,46% au premier tour, soit 679 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation, cumulée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie seraient par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens d'Ax-les-Thermes.