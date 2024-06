Résultat des européennes à Azay-sur-Thouet : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,19% contre 38,06% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,57% contre 60,43%. Le RN ne convainquait pas plus à Azay-sur-Thouet par la suite, lors des élections législatives, avec 16,97% au premier tour, contre 31,33% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de votes, avec 62,88% sur la seule circonscription couvrant Azay-sur-Thouet.

11:45 - Élections à Azay-sur-Thouet : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment la population d'Azay-sur-Thouet peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,23%. En outre, le taux de familles propriétaires (82,24%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 397 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,35%) et le nombre de résidences HLM (0,85% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Azay-sur-Thouet mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,39% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.