En direct

19:15 - À Baccarat, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 16,59% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 3,5% à Baccarat, contre 17,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 17,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,73% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Baccarat lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Les instituts de sondage prédisent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'amener à 48% à Baccarat, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Baccarat n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Baccarat penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour voir l'expérience la plus récente dans les urnes est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Baccarat. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 29,99% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Baccarat n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,05% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,08%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,2%, devant Emmanuel Macron à 40,8%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Baccarat en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Baccarat, avec 38,58% des suffrages exprimés, soit 529 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,87% suivie par Yannick Jadot avec 8,53%.

11:45 - Les données démographiques de Baccarat révèlent les tendances électorales À Baccarat, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 19,96%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 751 €/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,63%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Baccarat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,95% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Participation aux élections européennes à Baccarat : facteurs et implications Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Lors des précédentes européennes, 52,45% des personnes habilitées à participer à une élection à Baccarat avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 60,89% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Baccarat : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Baccarat, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien seraient de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Baccarat. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 924 personnes en âge de voter dans la localité, 31,56% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 32,69% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,89% au premier tour. Au deuxième tour, 62,01% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Baccarat ?