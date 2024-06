En direct

19:08 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bagnols-sur-Cèze à la loupe à gauche La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,17% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 7,23% à Bagnols-sur-Cèze, contre 19,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Bagnols-sur-Cèze ? Enseignement clé pour ce dimanche : Bagnols-sur-Cèze fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,78% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le RN à Bagnols-sur-Cèze. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 34,26% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 54,81% au second, lui garantissant la meilleure place à l'échelon communal sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait accumulé 30,09% au premier tour et 51,61% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des européennes à l'époque. Le bulletin avait séduit 34,78% des votes, contre Nathalie Loiseau à 19,31% et Yannick Jadot à 7,35%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bagnols-sur-Cèze A mi-chemin des élections européennes, Bagnols-sur-Cèze fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 18 248 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 403 entreprises, Bagnols-sur-Cèze se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,23 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 1 782 personnes (9,86%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2249,8 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 19,7%, révélant une situation économique mitigée. À Bagnols-sur-Cèze, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Bagnols-sur-Cèze Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes de 2019, parmi les 5 899 personnes en âge de voter à Bagnols-sur-Cèze, 54,7% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 60,9% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Bagnols-sur-Cèze, 70,87% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Bagnols-sur-Cèze ? À Bagnols-sur-Cèze, l'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 66,55% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 68,5% au premier tour, ce qui représentait 8 903 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,22% au premier tour et seulement 42,65% au deuxième tour. Le conflit israélo-palestinien est notamment capable d'inciter les habitants de Bagnols-sur-Cèze à s'intéresser plus fortement du scrutin.