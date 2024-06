Résultat des européennes à Bainville-sur-Madon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Bainville-sur-Madon ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,68% à Bainville-sur-Madon, contre 23,22% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Bainville-sur-Madon. C'est néanmoins un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 45,30% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Bainville-sur-Madon lors des européennes ? Quand on analyse la progression du RN annoncée par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer pas loin des 40% à Bainville-sur-Madon. Une estimation qui semble logique compte tenu des points déjà arrachés par le parti dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Bainville-sur-Madon ? Bainville-sur-Madon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 30,37%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,24% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,96% contre 53,04%. Le RN ratait aussi la première marche à Bainville-sur-Madon un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,03% au premier tour, contre 45,30% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui remportera le plus de suffrages, avec 69,69% sur la seule circonscription recouvrant Bainville-sur-Madon.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Bainville-sur-Madon il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Bainville-sur-Madon, avec 26,44%, soit 115 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 23,22% et Yannick Jadot à 14,02%.

11:45 - Bainville-sur-Madon : quand les données démographiques façonnent les urnes À Bainville-sur-Madon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec une densité de population de 237 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,88%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,52%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 409 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,81%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,02%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bainville-sur-Madon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,8% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Bainville-sur-Madon : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,0% dans la commune de Bainville-sur-Madon. La participation était de 41,21% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à Bainville-sur-Madon : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Bainville-sur-Madon, le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs clés du scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat est susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Bainville-sur-Madon. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,99% dans la ville, à comparer avec une participation de 77,00% au premier tour, c'est-à-dire 656 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.