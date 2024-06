Résultat des européennes à Ban-de-Laveline : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les votants de Ban-de-Laveline plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle

Analyser le plus récent scrutin semble logique au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Ban-de-Laveline. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 29,96% au premier tour avant un formidable 51,59% au 2e. Le RN devançait les impétrants Ensemble ! (Majorité présidentielle) (25,60%) et Les Républicains avec 16,07% au premier tour et encore Ensemble ! Avec 48,41% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,04% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,03%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,4%, devant Emmanuel Macron à 40,6%.