Résultat des européennes à Banon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Banon pour ces européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Glucksmann avait obtenu 6,09% à Banon, contre 17,83% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Banon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,69% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (10,61% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,06% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (7% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Banon ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Banon semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune.

15:02 - Les inscrits de Banon plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,88% contre 27,66% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 44,92% contre 55,08%. Le RN ratait aussi la première marche à Banon quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 24,11% au premier tour, contre 36,69% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Banon, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Banon, avec 24,83%, soit 110 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,83% et Yannick Jadot à 11,06%.

11:45 - Démographie et politique à Banon, un lien étroit Dans les rues de Banon, les élections sont en cours. Avec ses 1 065 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 624 foyers fiscaux. Dans la localité, 13,91 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 39,92 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 35,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 506,33 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Banon, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Banon, quelle participation aux précédentes européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 61,01% des inscrits sur les listes électorales de Banon (Alpes-de-Haute-Provence). Le taux de participation était de 56,53% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Banon L'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Banon. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 37,47% au premier tour et seulement 39,62% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Banon ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 20,66% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,41% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.