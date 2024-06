En direct

19:14 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,23% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait obtenu 6,94% à Barbezieux-Saint-Hilaire, contre 22,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Barbezieux-Saint-Hilaire Les instituts de sondage annoncent une liste Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'amener à 34% à Barbezieux-Saint-Hilaire, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,75%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 26,95% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,8% contre 56,2%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,15% au premier tour, contre 25,11% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes à Barbezieux-Saint-Hilaire Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Barbezieux-Saint-Hilaire, avec 24,13%, soit 393 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,16% et Yannick Jadot à 10,87%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Barbezieux-Saint-Hilaire : ce qu'il faut savoir La composition démographique et le contexte socio-économique de Barbezieux-Saint-Hilaire déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,58% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2112,32 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (19,67%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,01%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Barbezieux-Saint-Hilaire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,7% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Barbezieux-Saint-Hilaire : facteurs et implications Au cours des élections précédentes, les 4 904 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de 2019, 53,35% des électeurs de Barbezieux-Saint-Hilaire s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 43,48% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Election à Barbezieux-Saint-Hilaire : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Barbezieux-Saint-Hilaire, le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 329 personnes en âge de voter dans la ville, 25,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,56% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,78% au premier tour et seulement 53,0% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Barbezieux-Saint-Hilaire ? La perte de pouvoir d'achat est de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Barbezieux-Saint-Hilaire.