Résultat des européennes à Barbizon : l'élection 2024 en direct

Les défis socio-économiques de Barbizon et leurs implications électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Barbizon mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 222 hab/km² et un taux de chômage de 7,0%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,87%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,08% et d'une population étrangère de 8,43% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 19,8%, comme à Barbizon, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.