Résultat des européennes à Barcelonnette : l'élection 2024 en direct

11:45 - Barcelonnette : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

En pleine campagne électorale européenne, Barcelonnette est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 2 539 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 462 entreprises, Barcelonnette est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,59 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 11,32 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Barcelonnette incarne une communauté diversifiée, avec ses 152 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,9%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1975,2 € par mois. Pour finir, à Barcelonnette, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.