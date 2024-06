En direct

19:30 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Barjac fait envie à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Barjac, le binôme Nupes avait en effet glané 44,9% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,92% à Barjac, contre 19,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Barjac ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors des européennes 2024 sera très analysé. A noter : Barjac compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,37% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Barjac Dans la commune de Barjac, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 21,6%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 24,7% et 23,2% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,11% contre 55,89%. Avec 16,56%, le RN sera devancé par la suite par les 44,90% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Barjac choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 63,36%.

12:45 - 26,37% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Barjac Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 26,37% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 19,4% et Yannick Jadot à 11,48%. Le mouvement eurosceptique avait terminé en tête avec pas moins de 193 habitants de Barjac passés par les bureaux de vote.

11:45 - Barjac : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans les rues de Barjac, le scrutin est en cours. Avec ses 1 611 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 233 entreprises, Barjac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,18 % des résidents sont des enfants, et 13,55 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 26,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 607,19 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Barjac, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Barjac : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Barjac, 62,57% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'étude des scrutins européens antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 761 personnes en âge de voter à Barjac, 41,64% étaient restées chez elles. L'abstention était de 46,84% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Barjac L'un des facteurs décisifs de ces élections européennes sera immanquablement le taux de participation à Barjac. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 289 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 23,2% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,79% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,19% au premier tour et seulement 38,06% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Barjac ? La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale sont notamment capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Barjac.