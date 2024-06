Résultat des européennes à Bastia : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bastia semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la clé pour apréhender au mieux la tendance locale. Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste de l'Hexagone à Bastia au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 29,3% des électeurs dès le 1er round. En finale du scrutin, c'est de nouveau elle qui gagnait avec 58,11%, devant Emmanuel Macron à 41,89%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 11,34% des votes sur place, contre 37,50% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,48%).

11:45 - Bastia : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A la mi-journée des élections européennes, Bastia fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 48 768 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 4 806 entreprises, Bastia permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 16,83 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,4 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Bastia forme une communauté diversifiée, avec ses 5 330 résidents étrangers, soit 11,04% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 36,47% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 997,77 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bastia montre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.