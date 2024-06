Résultat des européennes à Battenheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les derniers indicateurs à retenir Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste des communes à Battenheim pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 35,48% au premier tour. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui avait le plus convaincu avec 53,54%, devant Emmanuel Macron à 46,46%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 28,57% des voix sur place, contre 37,92% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,58%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Battenheim Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Battenheim, à 32,79%, soit 203 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,52% et Yannick Jadot à 13,41%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Battenheim Dans la ville de Battenheim, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,11%. En outre, le taux de familles propriétaires (85,56%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,64%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 580 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (2,85%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Battenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,2% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Battenheim Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Battenheim, 70,22% des électeurs avaient voté. Au cours des scrutins européens précédents, les 1 587 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 657 inscrits sur les listes électorales à Battenheim, 54,61% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 48,05% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Battenheim Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif de ce scrutin européen 2024 à Battenheim. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 41,24% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Battenheim ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 79,49% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,98% au second tour, ce qui représentait 975 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.