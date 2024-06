Résultat des européennes à Bayon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Bayon, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe La gauche unie aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,64% des suffrages dans la commune. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,54% pour Yannick Jadot, 3,2% pour Fabien Roussel et 2,46% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 7,34% à Bayon, contre 17,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Bayon lors des européennes ? Le nombre de bulletins du RN sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local. Les intentions de vote prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 38% à Bayon, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Situation favorable au RN à Bayon ? La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle glanait 30,67% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,25% et 15,27% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,68% contre 51,32%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 20,66% des votes sur place, contre 38,21% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (70,20%).

12:45 - À Bayon, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait glané 28,57% des votes, soit 148 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,37% et Yannick Jadot à 11,39%.

11:45 - Dynamique électorale à Bayon : une analyse socio-démographique À Bayon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un taux de chômage de 7,62% et une densité de population de 263 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 523 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) et le nombre de résidences HLM (2,44% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Bayon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,49% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Bayon Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 554 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de 2019, 43,22% des personnes habilitées à participer à une élection à Bayon avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,33% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Bayon, 68,27% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Bayon La participation constituera sans nul doute l'une des clés des européennes 2024 à Bayon. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,2% au premier tour et seulement 45,06% au second tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 78,4% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,77% au deuxième tour, ce qui représentait 835 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.