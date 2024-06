Résultat des européennes à Bazoches-les-Gallerandes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bazoches-les-Gallerandes fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,27% des bulletins dans la commune. Une poussée à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 3,87% à Bazoches-les-Gallerandes, contre 16,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella regardés de près à Bazoches-les-Gallerandes Le nombre de bulletins glanés par le RN sera l'observation majeure pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Bazoches-les-Gallerandes entre Jordan Bardella en 2019 (34,69%) et Marine Le Pen en 2022 (38,03% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants de Bazoches-les-Gallerandes plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent résultat pour le RN à Bazoches-les-Gallerandes. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 30,98% au premier round et surtout 50,35% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,03% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,11%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 56,15%, devant Emmanuel Macron à 43,85%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Bazoches-les-Gallerandes en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste poussée par Bardella qui s'était placée en tête des européennes à l'époque à Bazoches-les-Gallerandes, avec 34,69% des électeurs, soit 188 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,97% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 10,15%.

11:45 - Analyse socio-économique de Bazoches-les-Gallerandes : perspectives électorales Dans les rues de Bazoches-les-Gallerandes, le scrutin est en cours. Avec ses 1 504 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 80 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,42 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,34% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 216,15 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, Bazoches-les-Gallerandes incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Bazoches-les-Gallerandes ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les élections européennes de 2019, 43,46% des personnes en âge de participer à une élection à Bazoches-les-Gallerandes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 54,93% lors du scrutin européen de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bazoches-les-Gallerandes : les européennes débutent À Bazoches-les-Gallerandes, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera incontestablement le taux de participation. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, sont en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Bazoches-les-Gallerandes. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,76% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 22,72% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,47% au premier tour. Au deuxième tour, 55,59% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.