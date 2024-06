Résultat des européennes à Beaulon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Beaulon pour ces européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Beaulon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,76% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 5,72% à Beaulon, contre 11,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Beaulon ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très commenté. À Beaulon, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,51% au terme du vote européen et Marine Le Pen 31,06% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Beaulon penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Beaulon lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 31,06% des électeurs dès le 1er tour. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est également elle qui gagnait à Beaulon avec 54,33%, devant Emmanuel Macron à 45,67%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 24,66% des voix sur place, contre 34,76% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (61,34%).

12:45 - 34,51% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Beaulon Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 205 votants de Beaulon avaient été séduits par le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait glané ainsi 34,51% des voix contre Nathalie Loiseau à 11,28% et Manon Aubry à 9,76%.

11:45 - Beaulon : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Beaulon, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 632 habitants répartis dans 945 logements, cette commune présente une densité de 26 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 985 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,46 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,04% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 229,01 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Beaulon, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Beaulon, quelle abstention aux européennes ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 666 personnes en âge de voter à Beaulon, 51,19% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 41,91% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Beaulon : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Beaulon, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 299 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,67% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,27% au second tour, soit 1 016 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,89% au premier tour. Au second tour, 48,11% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Beaulon ?