En direct

19:07 - Qui va prendre avantage des 17,22% de la Nupes à Beaune ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 27,13% à Beaune, contre 4,33% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Beaune, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,22% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Beaune, entre les 27,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Beaune avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très commenté au niveau local pour cette élection 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Beaune semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Beaune avec 22,83% contre 34,33% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,02% contre 60,98%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Beaune quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 15,24% au premier tour, contre 30,24% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Beaune, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Que retenir des européennes à Beaune il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Beaune lors des européennes à l'époque, avec 27,13%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella à la deuxième position avec 22,03% des voix.

11:45 - Beaune : quand les données démographiques façonnent les urnes Au cœur de la campagne électorale européenne, Beaune se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 20 032 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 416 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 916 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 14,01 % des résidents sont des enfants, et 10,25 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 235 résidents étrangers, soit 6,14% de la population, participe à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 49,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 805,15 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Beaune, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de la participation lors des élections européennes à Beaune La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 6 571 inscrits sur les listes électorales à Beaune, 45,89% avaient pris part au scrutin. La participation était de 39,24% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Beaune La participation constituera immanquablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Beaune. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,1% au premier tour et seulement 42,4% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Beaune pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,76% dans l'agglomération, contre un taux de participation de 71,72% au premier tour, ce qui représentait 10 393 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.