En direct

19:24 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Beaune-la-Rolande pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 2,71% à Beaune-la-Rolande, contre 16,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Beaune-la-Rolande, le binôme Nupes avait en effet enregistré 11,48% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,83% pour Yannick Jadot, 1,31% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (4,96% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,11% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,2% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Beaune-la-Rolande ? Indicateur clé pour ce dimanche : Beaune-la-Rolande compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les européennes Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un joli résultat pour le RN à Beaune-la-Rolande. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 35,73% au premier tour avant un formidable 60,69% au deuxième, lui garantissant la meilleure place à l'échelon municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,65% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,21%, devant Emmanuel Macron à 41,79%.

12:45 - 40% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Beaune-la-Rolande Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 266 votants de Beaune-la-Rolande s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, avait enregistré ainsi 40% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,09% et François-Xavier Bellamy à 10,08%.

11:45 - Beaune-la-Rolande : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quelle influence la population de Beaune-la-Rolande exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,43%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 766 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (18,68%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,03%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beaune-la-Rolande mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Beaune-la-Rolande : la mobilisation des habitants aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Beaune-la-Rolande, 68,4% des votants n'avaient pas voté. Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Lors des européennes de 2019, 45,18% des personnes aptes à voter à Beaune-la-Rolande avaient boudé les urnes, contre une abstention de 52,41% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Beaune-la-Rolande ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Beaune-la-Rolande, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,45% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 73,92% au premier tour, soit 938 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.