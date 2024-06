En direct

19:16 - À Beaussais-sur-Mer, qui vont choisir les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,23% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,6% à Beaussais-sur-Mer, contre 27,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Beaussais-sur-Mer ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si en France, les instituts de sondage calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 29% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Beaussais-sur-Mer Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,14% contre 33,03% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,22% contre 59,78%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 16,96% au premier tour, contre 37,94% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de suffrages, avec 57,02% sur la seule circonscription recouvrant Beaussais-sur-Mer.

12:45 - À Beaussais-sur-Mer, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste Rassemblement national avait réuni 19,13% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 27,13%.

11:45 - Beaussais-sur-Mer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Beaussais-sur-Mer mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Avec 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,61%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (62,94%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2041,49 € par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 786 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,3%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,21%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,96%, comme à Beaussais-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Beaussais-sur-Mer : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Pendant les élections européennes de 2019, sur les 1 626 personnes en âge de voter à Beaussais-sur-Mer, 57,84% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,15% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les élections européennes à Beaussais-sur-Mer sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Beaussais-sur-Mer. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,68% au premier tour. Au second tour, 47,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Beaussais-sur-Mer cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,65% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,73% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.