Résultat des européennes à Beauvoir-de-Marc : l'élection 2024 en direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Beauvoir-de-Marc pour ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,35% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 3,3% à Beauvoir-de-Marc, contre 24,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Beauvoir-de-Marc ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. En regardant la progression du Rassemblement national pronostiquée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait s'élever tout proche des 40% à Beauvoir-de-Marc. Un calcul qui paraît logique compte tenu des points déjà arrachés par le parti dans la zone entre les européennes 2019 (29,44%) et Marine Le Pen en 2022 (33,28% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Beauvoir-de-Marc plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans C'est probalement le choix de celui qui va présider la France qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait donné un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle écrasait le match avec 33,28% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,02% et 14,24% des voix. En finale du scrutin, c'est de nouveau la cheffe de l'ancien FN qui s'imposait avec 52,7%, devant Emmanuel Macron à 47,3%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,08% des voix sur place, contre 26,55% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,17%.

12:45 - Que retenir des européennes à Beauvoir-de-Marc il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Beauvoir-de-Marc, à 29,44%, soit 116 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 24,87% et Yannick Jadot à 10,66%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Beauvoir-de-Marc : ce qu'il faut retenir Comment la population de Beauvoir-de-Marc peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,96%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,82%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,81%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Beauvoir-de-Marc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,82% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Beauvoir-de-Marc : ce qu'il faut savoir Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Beauvoir-de-Marc, 65,39% des habitants n'avaient pas participé. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, sur les 406 inscrits sur les listes électorales à Beauvoir-de-Marc, 49,75% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 58,32% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Beauvoir-de-Marc ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Beauvoir-de-Marc, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,18% au premier tour et seulement 46,12% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Beauvoir-de-Marc ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 831 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,53% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,63% au premier tour, soit 670 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.