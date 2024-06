Résultat des européennes à Bédoin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Bédoin penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Bédoin. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 23,99% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 51,67% au 2e, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,86% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,99% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,31%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,68%, devant Emmanuel Macron à 48,32%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 30,46% des votes, soit 421 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,83% et Yannick Jadot à 15,92%.

11:45 - Élections européennes à Bédoin : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Bédoin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec 39,94% de population active et une densité de population de 33 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,23% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec ses 8,04% d'agriculteurs pour 3 086 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,6%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 33,71%, comme à Bédoin, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - À Bédoin, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,03% des électeurs de Bédoin (Vaucluse). L'abstention était de 48,51% lors du scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bédoin : scrutin en cours À Bédoin, le niveau d'abstention sera un facteur décisif du scrutin européen. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,99% des électeurs de la commune, contre une participation de 77,92% au second tour, c'est-à-dire 2 167 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient en effet de faire augmenter la participation à Bédoin.