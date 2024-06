Résultat des européennes à Bélesta : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bélesta convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 7,14% à Bélesta, contre 12,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bélesta, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,78% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Bélesta pour les candidats de Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. À Bélesta, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,05% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 37,92% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Bélesta ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Bélesta. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 35,18% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nupes (Bélesta ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,1% et Emmanuel Macron troisième avec 16,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,77%, devant Emmanuel Macron à 35,23%.

12:45 - 37,05% pour Jordan Bardella en 2019 à Bélesta Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a cinq ans à Bélesta, avec 37,05% des bulletins (166 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 12,95% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 8,26%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bélesta Dans la commune de Bélesta, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 10,35% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 14,65% ont plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec ses 7,54% d'agriculteurs pour 1 078 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (17,08%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,71%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,63%, comme à Bélesta, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Bélesta Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 098 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, sur les 481 personnes en âge de voter à Bélesta, 42,26% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Bélesta : quel sera le taux de participation ? Le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 à Bélesta. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 861 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,81% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 22,07% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les études indiquent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?