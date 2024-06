En direct

19:28 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 14,09% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,69% à Bellevigne, contre 23,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Bellevigne ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bellevigne semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bellevigne avec 26,34% contre 31,31% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,85% contre 54,15%. Le RN ne convainquait pas plus à Bellevigne quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,81% au premier tour, contre 32,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Bellevigne, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, des européennes aux résultats très nets Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 137 habitants de Bellevigne passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 27,85% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,78% et François-Xavier Bellamy à 10,57%.

11:45 - Bellevigne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Bellevigne, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,82%. Avec ses 9,48% d'agriculteurs pour 1 278 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (11,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bellevigne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,01% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Bellevigne : la mobilisation des citoyens aux élections européennes L'observation des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 51,41% au niveau de Bellevigne. L'abstention était de 60,36% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bellevigne : l'abstention au cœur des préoccupations L'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen à Bellevigne. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,1% au premier tour et seulement 58,87% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Bellevigne ? Lors du premier tour de la présidentielle, 30,73% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 29,57% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.