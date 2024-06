Résultat des européennes à Béning-lès-Saint-Avold : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,49% des voix dans la commune. Une somme à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,72% à Béning-lès-Saint-Avold, contre 13,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Béning-lès-Saint-Avold lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'observation majeure localement pour cette élection européenne. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prévue par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait se situer à environ 40% à Béning-lès-Saint-Avold. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grattés par le mouvement dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 7 points qui peut encore croître.

15:02 - Résultat favorable au RN à Béning-lès-Saint-Avold ? Analyser le test démocratique le plus récent semble parfaitement sensé au moment de l'élection suivante. Même si cette méthode a aussi ses biais…Elections les plus proches, les législatives avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Béning-lès-Saint-Avold. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 26,30% au premier round avant un formidable 61,95% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,03% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,35% et Emmanuel Macron troisième avec 19,62%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,61%, devant Emmanuel Macron à 36,39%.

12:45 - À Béning-lès-Saint-Avold, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 33,73% des voix, soit 143 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 13,68% et Yannick Jadot à 8,49%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Béning-lès-Saint-Avold La composition démographique et socio-économique de Béning-lès-Saint-Avold définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,48%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (68,34%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 339 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,64%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,67%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Béning-lès-Saint-Avold mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,93% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Béning-lès-Saint-Avold ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. A l'occasion des dernières élections européennes, 42,4% des personnes en capacité de participer à une élection à Béning-lès-Saint-Avold s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 30,81% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Béning-lès-Saint-Avold : quel sera le taux d'abstention ? À Béning-lès-Saint-Avold, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 34,42% au premier tour et seulement 32,28% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 985 personnes en âge de voter dans la localité, 67,82% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 66,4% au premier tour, c'est-à-dire 654 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.