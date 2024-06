Résultat des européennes à Berneuil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Berneuil, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,7% des voix dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,48% à Berneuil, contre 16,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,73% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,17% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,99% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Berneuil ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Berneuil semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Berneuil. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 34,44% au 1er round avant un formidable 57,60% au 2e (Berneuil n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 32,46% au premier tour et 55,5% au second dans la cité.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Berneuil en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Berneuil, avec 34,83%, soit 140 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,67% et Yannick Jadot à 15,17%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Berneuil et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Berneuil détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 44 hab/km² et un taux de chômage de 8,53%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,79%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 402 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,12%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,5%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Berneuil mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,33% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Analyse de la participation aux élections européennes à Berneuil Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 420 personnes en âge de voter à Berneuil, 47,76% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,66% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Berneuil pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Berneuil ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,64% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,86% au deuxième tour, c'est-à-dire 664 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,2% au premier tour et seulement 47,9% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Berneuil ? La situation géopolitique actuelle pourrait pousser les citoyens de Berneuil à ne pas rester chez eux.