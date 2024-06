Résultat des européennes à Bernex : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes apporte des indicateurs clés au moment d'une autre élection. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un très bon score pour le RN à Bernex. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 23,41% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,08% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Avec 48,38% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,62%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Bernex

Dans la ville de Bernex, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,83%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (72,36%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (63,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 552 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,93%) et le nombre de résidences HLM (2,28% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 58,47%, comme à Bernex, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.