Résultat des européennes à Bessines-sur-Gartempe : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Bessines-sur-Gartempe : un regard sur la démographie locale

Comment la population de Bessines-sur-Gartempe peut-elle impacter le résultat des européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 14,75% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,47% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 721 € par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 099 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,33%) et le nombre de résidences HLM (16,16% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Bessines-sur-Gartempe mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,99% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.