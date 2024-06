Résultat des européennes à Biol : l'élection 2024 en direct

17:08 - À Biol, un Rassemblement national favori ?

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Les sondages d'intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 41% à Biol, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Biol n'est pas la France et on note que le parti n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les analyses les plus farfelues.