Résultat des européennes à Bizonnes : l'élection 2024 en direct

Si on extrapole la progression du Rassemblement national anticipée par les instituts de sondages au niveau national pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait se situer tout proche des 50% à Bizonnes. Une projection qui semble coller avec les points déjà arrachés par le mouvement dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 6 points qui peut toujours monter.

11:45 - Élections à Bizonnes : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Bizonnes mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,64% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,73% de population active et une densité de population de 83 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 337 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (1,56% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Bizonnes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,31% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.