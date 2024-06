Résultat des européennes à Blâmont : l'élection 2024 en direct

18:24 - Quel score pour les candidats RN à Blâmont ?

Les sondeurs prédisent une liste Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le pousser à 43% à Blâmont, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Blâmont n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus farfelues.