Résultat des européennes à Blan : l'élection 2024 en direct

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 168 électeurs de Blan avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella glanait ainsi 40,88% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,98% et Yannick Jadot à 6,81%.

11:45 - Démographie et politique à Blan, un lien étroit

Dans la commune de Blan, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,01% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,39%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 441 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,98%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Blan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,95% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.