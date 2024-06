11:45 - Les données démographiques de Blangy-sur-Bresle révèlent les tendances électorales

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Blangy-sur-Bresle comme partout ailleurs. Avec ses 2 862 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 241 entreprises, Blangy-sur-Bresle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,34 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 32,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 716 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,65%, annonçant une situation économique instable. Blangy-sur-Bresle incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.