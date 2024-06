Résultat des européennes à Boisset-et-Gaujac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quels étaient les résultats des européennes à Boisset-et-Gaujac en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Boisset-et-Gaujac, à 36,2%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,48% et Manon Aubry à 9,26%.

11:45 - Boisset-et-Gaujac : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Boisset-et-Gaujac, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 1 194 logements pour 2 591 habitants, la densité de la ville est de 177 habitants/km². Avec 257 entreprises, Boisset-et-Gaujac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,5 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 29,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 34,02% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 511,21 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Boisset-et-Gaujac manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières européennes à Boisset-et-Gaujac L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. En 2019, durant les européennes, 1 089 personnes aptes à participer à une élection à Boisset-et-Gaujac avaient pris part au scrutin (soit 55,03%), contre une participation de 47,96% lors des européennes de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Boisset-et-Gaujac Le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin européen à Boisset-et-Gaujac. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,1% au premier tour et seulement 47,73% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Boisset-et-Gaujac pour les élections européennes ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,74% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 76,62% au premier tour, ce qui représentait 1 616 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.