Résultat des européennes à Boissy-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Une avance pour le RN Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Boissy-le-Châtel. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 36,74% au premier tour et surtout 56,04% au deuxième. Le RN avait battu les prétendants étiquetés La République en Marche avec 29,35% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,68%) au premier tour puis encore La République en Marche (43,96%) au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La candidate avait accumulé 35,48% au premier tour et 57,69% au deuxième dans la ville.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Boissy-le-Châtel il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? 33,33% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,71% et Yannick Jadot à 10,82%. Le mouvement eurosceptique avait glané ainsi 385 votants de Boissy-le-Châtel.

11:45 - Le poids démographique et économique de Boissy-le-Châtel aux européennes Dans la ville de Boissy-le-Châtel, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 9,19% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 47,29% de population active et une densité de population de 314 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 891 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 116 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,43%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,7%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Boissy-le-Châtel mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,98% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Boissy-le-Châtel : quel était le taux de participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 3 326 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 52,27% au sein de Boissy-le-Châtel, contre une abstention de 59,11% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes démarrent à Boissy-le-Châtel : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin, lors des européennes à Boissy-le-Châtel, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur l'économie mondiale pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Boissy-le-Châtel (77169). Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,84% dans la localité, contre un taux de participation de 74,81% au second tour, c'est-à-dire 1 883 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.