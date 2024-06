Résultat des européennes à Bosc-Guérard-Saint-Adrien : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les habitants de Bosc-Guérard-Saint-Adrien plutôt pour Macron à la présidentielle Bosc-Guérard-Saint-Adrien avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,64%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 44,02% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,41% contre 70,59%. Le RN ratait aussi la première marche à Bosc-Guérard-Saint-Adrien quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,29% au premier tour, contre 43,70% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - 33,41% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Bosc-Guérard-Saint-Adrien Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 17,9% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait le parti lepéniste avec 33,41%.

11:45 - Bosc-Guérard-Saint-Adrien : européennes et dynamiques démographiques À Bosc-Guérard-Saint-Adrien, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,23%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (85,78%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, atteignant 27,48%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,78%) et le nombre de résidences HLM (4,9% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,01%), témoigne d'une population instruite à Bosc-Guérard-Saint-Adrien, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Bosc-Guérard-Saint-Adrien : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Bosc-Guérard-Saint-Adrien, 62,2% des votants avaient participé. L'observation des résultats des scrutins européens passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 432 inscrits sur les listes électorales de Bosc-Guérard-Saint-Adrien (Seine-Maritime) avaient pris part au scrutin (soit 54,0%), à comparer avec une participation de 46,07% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Bosc-Guérard-Saint-Adrien pour les européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Bosc-Guérard-Saint-Adrien, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,21% au premier tour. Au deuxième tour, 46,41% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bosc-Guérard-Saint-Adrien cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,12% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 13,71% au second tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.