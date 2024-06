En direct

19:12 - Qui vont élire les supporters de la Nupes à Bouillargues ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 5,12% à Bouillargues, contre 19,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bouillargues, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,07% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Bouillargues, entre les 19,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,32% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Bouillargues ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très instructif. A noter : Bouillargues fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,84% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Le verdict du scrutin le plus récent semble un enseignement précieux au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Bouillargues. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 34,81% au 1er round et surtout 53,57% au 2e, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelon municipal. Le RN devançait les prétendants étiquetés Ensemble ! (28,32%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,07%) au premier tour puis encore Ensemble ! (46,43%) au second (Bouillargues ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La patronne du mouvement avait accumulé 31,95% au premier tour et 53,35% au 2e dans la commune.

12:45 - 32,84% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Bouillargues Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bouillargues, à 32,84%, soit 840 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 19,62% et Yannick Jadot à 10,44%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bouillargues façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Bouillargues définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec 45,83% de population active et une densité de population de 400 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,41% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 352 euros par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 373 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,77%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,57%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Bouillargues mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Bouillargues : analyse du taux d'abstention aux européennes L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 2 633 inscrits sur les listes électorales à Bouillargues, 51,02% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 46,87% il y a 10 ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Les européennes débutent à Bouillargues : la participation en question À Bouillargues, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,3% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 77,15% au deuxième tour, ce qui représentait 3 894 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient de nature à pousser les citoyens de Bouillargues à ne pas rester chez eux.