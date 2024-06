Résultat des européennes à Boulbon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Quels seront les reports des voix Nupes à Boulbon ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 15,23% à Boulbon, contre 3,98% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Boulbon, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,97% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Boulbon, entre les 15,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,28% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Boulbon ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection européenne. A noter : Boulbon fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,41% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les électeurs de Boulbon plutôt pour Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Boulbon. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 31,41% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 68,27% au deuxième (Boulbon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,15% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,88%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,61%, devant Emmanuel Macron à 38,39%.

12:45 - À Boulbon, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 38,41% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,23% et Yannick Jadot à 10,84%. Le mouvement nationaliste glanait ainsi pas moins de 280 habitants de Boulbon passés par les urnes.

11:45 - Boulbon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Boulbon, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 519 habitants répartis dans 811 logements, cette commune présente une densité de 76 habitants/km². L'existence de 162 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,32 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,41% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 341,57 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Boulbon démontre l'attachement des habitants aux idées européennes.

10:30 - Européennes précédentes à Boulbon : retour sur la participation électorale Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 537 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, 761 électeurs de Boulbon (Bouches-du-Rhône) avaient pris part au scrutin (soit 57,7%), contre un taux de participation de 53,05% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Boulbon : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Boulbon, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,54% au premier tour. Au second tour, 50,56% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,77% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 82,55% au deuxième tour, soit 1 031 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.