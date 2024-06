En direct

19:30 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Boulogne-sur-Gesse ? Une autre question de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Boulogne-sur-Gesse. On trouvait un ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) en pôle position au premier tour, avec 46,05% des votes. La gauche parvenait à remporter le second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Boulogne-sur-Gesse ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections européennes localement, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Boulogne-sur-Gesse semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,8% contre 27,33% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 48,29% contre 51,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Boulogne-sur-Gesse quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,43% au premier tour, contre 46,05% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui va remporter le plus de voix, avec 56,54% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Boulogne-sur-Gesse, avec 24,07%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 23,36% et Raphaël Glucksmann à 10,44%.

11:45 - Boulogne-sur-Gesse et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Boulogne-sur-Gesse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 8,59% d'agriculteurs pour 1 656 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 147 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 442 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 24 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 40,08 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 25,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 27,38% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 609,63 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Boulogne-sur-Gesse affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Boulogne-sur-Gesse Au cours des dernières années, les 1 690 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections européennes, parmi les 615 inscrits sur les listes électorales à Boulogne-sur-Gesse, 39,94% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 46,49% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Boulogne-sur-Gesse, 48,06% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Election à Boulogne-sur-Gesse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation à Boulogne-sur-Gesse. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,18% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,75% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?