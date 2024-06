En direct

19:11 - À Bourg-Saint-Maurice, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 25,13% des suffrages dans la commune. Une percée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier avait glané 5,6% à Bourg-Saint-Maurice, contre 22,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Bourg-Saint-Maurice, un favori aux européennes ? A noter : Bourg-Saint-Maurice fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,57% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Bourg-Saint-Maurice Avec 18,9%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Bourg-Saint-Maurice au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,11% et 21,61% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 62,14% contre 37,86% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 13,55%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 26,45% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 22,21% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Bourg-Saint-Maurice Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. À Bourg-Saint-Maurice, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,21% des votes. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,81%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,57%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Bourg-Saint-Maurice : ce qu'il faut retenir La structure démographique et socio-économique de Bourg-Saint-Maurice détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 40 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,61%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (76,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 071 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,63% et d'une population immigrée de 11,15% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 70,68%, comme à Bourg-Saint-Maurice, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Bourg-Saint-Maurice Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Lors des européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 45,68% des inscrits sur les listes électorales de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), contre un taux de participation de 34,88% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Bourg-Saint-Maurice, 72,4% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Bourg-Saint-Maurice À Bourg-Saint-Maurice, l'un des facteurs clés des élections européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 25,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 27,61% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,56% au premier tour. Au deuxième tour, 58,98% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?