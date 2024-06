Résultat des européennes à Boussens : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 12,79% à Boussens, contre 18,14% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Boussens. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 48,07% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Boussens avant les européennes Indicateur clé pour ce dimanche : Boussens compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,3% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Boussens La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Boussens. Elle glanait 29,38% au 1er tour contre 22,03% pour Jean-Luc Mélenchon et 18,59% pour Emmanuel Macron sur le podium. En finale, c'est également la cheffe de file du RN qui se plaçait en tête avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,85% des votes sur place, contre 48,07% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (63,54%).

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Boussens Regarder en arrière semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Ladite liste attirait 29,3% des voix, soit 126 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 18,14% et Raphaël Glucksmann à 12,79%.

11:45 - Démographie et politique à Boussens, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Boussens mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Dans le village, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,04% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 451 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,59%) révèle des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,48%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Boussens mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,97% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Boussens, quelle abstention aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,6% dans la commune de Boussens. L'abstention était de 46,73% en 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Boussens : l'abstention en question À Boussens, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera la participation. Les jeunes générations expriment généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du second tour de la présidentielle, 24,82% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,59% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,5% au premier tour et seulement 53,63% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Boussens pour les européennes ?