En direct

19:15 - Que vont décider les supporters de la gauche à Bouzonville ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 3,66% à Bouzonville, contre 21,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bouzonville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,5% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,25% pour Yannick Jadot, 1,13% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Bouzonville, entre les 21,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,57% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bouzonville pour le RN de Jordan Bardella ? On note que Bouzonville fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,14% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Bouzonville ? L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle finissait à 29,4% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,76% et 18,85% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,99% contre 53,01%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 26,68% des suffrages sur place, contre 31,51% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,75%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 290 votants de Bouzonville s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait cumulé ainsi 33,14% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,37% et François-Xavier Bellamy à 10,63%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bouzonville façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Bouzonville, les élections sont en cours. Avec ses 3 929 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 280 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,36 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,56 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 396 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 884 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,2%, révélant une situation économique fragile. À Bouzonville, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Bouzonville : la mobilisation des électeurs aux européennes Au fil des élections antérieures, les 4 002 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 58,92% des personnes en âge de voter à Bouzonville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 67,66% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bouzonville : la participation au cœur des préoccupations L'un des facteurs déterminants des européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Bouzonville. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient notamment capables de faire augmenter la participation à Bouzonville. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 31,64% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 32,41% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,93% au premier tour et seulement 64,22% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bouzonville ?