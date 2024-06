En direct

19:13 - À Brebières, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 4,69% à Brebières, contre 14,26% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Brebières, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,69% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (7,08% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,19% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Brebières, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très observé. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Brebières. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à 51% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Brebières ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Brebières. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 41,91% au premier tour avant un formidable 60,89% au deuxième (Brebières n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,73% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,76%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,02%, devant Emmanuel Macron à 37,98%.

12:45 - À Brebières, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait glané 41,37% des voix, soit 812 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,26% et Yannick Jadot à 10,19%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Brebières Dans les rues de Brebières, les élections sont en cours. Avec une population de 5 169 habitants répartis dans 2 287 logements, cette agglomération présente une densité de 454 habitants/km². Avec 226 entreprises, Brebières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 19,09 % des résidents sont des enfants, et 23,34 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 26,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 652,46 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Brebières, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Participation aux européennes à Brebières : facteurs et implications L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,72% des électeurs de Brebières (Pas-de-Calais) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 54,27% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Brebières, 66,32% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Brebières pour les élections européennes À Brebières, l'une des clés de ce scrutin européen sera la participation. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,56% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 74,72% au premier tour, c'est-à-dire 3 026 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?